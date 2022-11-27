Чемпионат мира27 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:20
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Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
У Германии, Бельгии, Хорватии серьезные сложности с выходом в плей-офф
27 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:20
417
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27 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах E и F.
Гранды находятся под угрозой вылета. У Германии, Бельгии, Хорватии возникли серьезные сложности с выходом в плей-офф
ЧМ-2022. 2-й тур, 27 ноября
- 12:00. Япония – Коста-Рика – 0:1
- 15:00. Бельгия – Марокко – 0:2
- 18:00. Хорватия – Канада – 4:1
- 21:00. Испания – Германия – 1:1
Турнирные таблицы
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Комментарии 1
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У Хорватії шанси кращі, ніж у Бельгії. Також, як про Хорватію, можна написати й про Іспанію, яка може не вийти з групи, якщо програє Японії, а Коста-Ріка переможе німців; оце буде 2 сенсації одразу.
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