Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F

27 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах E и F.

Гранды находятся под угрозой вылета. У Германии, Бельгии, Хорватии возникли серьезные сложности с выходом в плей-офф

ЧМ-2022. 2-й тур, 27 ноября

12:00. Япония – Коста-Рика – 0:1

– 0:1 15:00. Бельгия – Марокко – 0:2

– 0:2 18:00. Хорватия – Канада – 4:1

– Канада – 4:1 21:00. Испания – Германия – 1:1

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