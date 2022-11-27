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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 21:14 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:24
1016
0

Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

27 ноября 2022, 21:14 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:24
1016
0
Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.

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Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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