Опрееделены все участники финальной пульки Первой лиги

Сегодня в Украине шестью матчами в обеих группах Первой лиги официально завершилась осенняя часть соревнований ПФЛ.

Таким образом, определились участники обеих групп, которые осенью продолжат соревнование в новом формате.

Чемпионская группа

Полесье

Карпаты

Эпицентр

Нива Тернополь

Оболонь

ЛНЗ

Металлург

Кремень

Группа на выбывание

Прикарпатье

Диназ

Буковина

ФСК Мариуполь

Чернигов

Полтава

Скорук

Горняк-Спорт

Согласно Регламенту, по итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, а третье и четвертое места сыграют в плей-офф с командами, занявшими 14 и 13 места в УПЛ соответственно.

Что касается Группы на выбывание, 8-я команда напрямую переходит во вторую лигу, а 7-я – сыграет в плей-офф со второй командой Второй лиги.

Чемпионская группа будет сформирована с учетом очков, полученных в матчах между собой. То же касается и Группы на выбывание. Весной на втором этапе команды Группы А проводят матчи только с командами Группы Б в два круга. Таким образом, всего команды сыграют 176 матчей. Одна команда проводит 22 матча в чемпионате.

Первая лига

14-й тур, 27 ноября

12:00. Буковина – Нива Тернополь – 0:3

– 0:3 12:00. Эпицентр – Прикарпатье – 2:0

– Прикарпатье – 2:0 12:00. Карпаты – Полесье – 1:2

– 1:2 12:00. Кремень – Чернигов – 3:0

– Чернигов – 3:0 12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт – 5:0

– Горняк-Спорт – 5:0 12:00. Скорук Томаковка – Полтава – 2:0

Турнирная таблица