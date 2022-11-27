Опрееделены все участники финальной пульки Первой лиги
Два победителя чемпионской группы напрямую летом выйдут в УПЛ
Сегодня в Украине шестью матчами в обеих группах Первой лиги официально завершилась осенняя часть соревнований ПФЛ.
Таким образом, определились участники обеих групп, которые осенью продолжат соревнование в новом формате.
Чемпионская группа
- Полесье
- Карпаты
- Эпицентр
- Нива Тернополь
- Оболонь
- ЛНЗ
- Металлург
- Кремень
Группа на выбывание
- Прикарпатье
- Диназ
- Буковина
- ФСК Мариуполь
- Чернигов
- Полтава
- Скорук
- Горняк-Спорт
Согласно Регламенту, по итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, а третье и четвертое места сыграют в плей-офф с командами, занявшими 14 и 13 места в УПЛ соответственно.
Что касается Группы на выбывание, 8-я команда напрямую переходит во вторую лигу, а 7-я – сыграет в плей-офф со второй командой Второй лиги.
Чемпионская группа будет сформирована с учетом очков, полученных в матчах между собой. То же касается и Группы на выбывание. Весной на втором этапе команды Группы А проводят матчи только с командами Группы Б в два круга. Таким образом, всего команды сыграют 176 матчей. Одна команда проводит 22 матча в чемпионате.
Первая лига
14-й тур, 27 ноября
- 12:00. Буковина – Нива Тернополь – 0:3
- 12:00. Эпицентр – Прикарпатье – 2:0
- 12:00. Карпаты – Полесье – 1:2
- 12:00. Кремень – Чернигов – 3:0
- 12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт – 5:0
- 12:00. Скорук Томаковка – Полтава – 2:0
Турнирная таблица
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