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Чемпионат мира
Хорватия
27.11.2022, FT 4 : 1
Канада
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:06
2918
0

Хорватия – Канада – 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЧМ-2022 по футбол

27 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:06
2918
0
Хорватия – Канада – 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом квартире помимо Хорватии и Канады также играют Марокко и Бельгия. К слову, их матч уже завершился сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Хорватии и Канады.

Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.

Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. После отличной передачи Перишича Крамарич расстрелял ворота канадцев с близкой дистанции.

На 44-й минуте форвард «Хайдука» Марко Ливайя сделал счет 2:1. Юранович и Ливайя провели отличную комбинацию, что позволило Марко выйти на ударную позицию и отправить мяч в левый угол.

На 70-й минуте встречи Крамарич оформил дубль и решил все вопросы о победители матча. Перишич сделал идеальный пас, Крамарич хорошо обработал мяч и ударом понизу забил в угол ворот.

Но и на этом Хорватия не остановилась – на 90+4 минуте в ворота Канады влетел еще один мяч от защитника французского «Ренна» Ловро Майера.

ГОЛ! 0:1 Дэвис, 2 мин.

ГОЛ! 1:1 Крамарич, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Ливайя, 44 мин.

ГОЛ! 3:1 Крамарич, 70 мин.

ГОЛ! 4:1 Майер, 90+4 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хорватия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Канада).
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Источник Sport.ua
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