В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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В этом квартире помимо Хорватии и Канады также играют Марокко и Бельгия. К слову, их матч уже завершился сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Хорватии и Канады.

Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.

ГОЛ! 0:1 Дэвис, 2 мин.