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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:23
790
0

Хорватия – Канада – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЧМ-2022 по футбол

27 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:23
790
0
Хорватия – Канада – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом квартире помимо Хорватии и Канады также играют Марокко и Бельгия. К слову, их матч уже завершился сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Хорватии и Канады.

Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.

ГОЛ! 0:1 Дэвис, 2 мин.

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Источник Sport.ua
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