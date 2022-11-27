Хорватия – Канада – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЧМ-2022 по футбол
В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
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В этом квартире помимо Хорватии и Канады также играют Марокко и Бельгия. К слову, их матч уже завершился сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0.
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Хорватии и Канады.
Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.
ГОЛ! 0:1 Дэвис, 2 мин.
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