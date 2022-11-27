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  4. Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
ATP
27 ноября 2022, 15:27 |
768
1

Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю

Алексей Крутых завоевал титул и в одиночном разряде, и в парном на челленджере в Валенсии

27 ноября 2022, 15:27 |
768
1
Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) завоевал два трофея на грунтовом челленджере в Валенсии.

В воскресенье, 27 ноября, в финале одиночного разряда обыграл Люка Ван Аша (АТР 200) в двух сетах за 1 час.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:2, 6:0

Крутых сыграл второй финал на челленджервх: в августе Алексей выиграл титул в Праге. По итогам турнира в Валенсии Крутых обновит личный рекорд в мировом рейтинге ATP.

Алексей также успешно выступил и в парном разряде. Вместе со своим напарником Рокой Батальей в финальном матче обыграл братьев Шабановых.

ATP челленджер Валенсии. Пары. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) / Рока Баталья (Испания) – Иван Шабанов (Сербия) / Матей Шабанов (Сербия) – 6:3, 7:6 (7:3)

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Алексей Крутых ATP Валенсия Ориоль Рока Баталья
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Источник Sport.ua
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Spectra
Молодец! Дебютирует в топ-200. Впереди ещё турнир в Португалии, можно попробовать и там далеко зайти. Потом уже отдыхать до Австралии, ехать и учиться играть на харде.
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