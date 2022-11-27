Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) завоевал два трофея на грунтовом челленджере в Валенсии.

В воскресенье, 27 ноября, в финале одиночного разряда обыграл Люка Ван Аша (АТР 200) в двух сетах за 1 час.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:2, 6:0

Крутых сыграл второй финал на челленджервх: в августе Алексей выиграл титул в Праге. По итогам турнира в Валенсии Крутых обновит личный рекорд в мировом рейтинге ATP.



Алексей также успешно выступил и в парном разряде. Вместе со своим напарником Рокой Батальей в финальном матче обыграл братьев Шабановых.

ATP челленджер Валенсии. Пары. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) / Рока Баталья (Испания) – Иван Шабанов (Сербия) / Матей Шабанов (Сербия) – 6:3, 7:6 (7:3)