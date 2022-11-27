Бельгия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Марокко.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.
Бельгия – Марокко – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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