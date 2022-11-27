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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 15:03
233
0

Бельгия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре

27 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 15:03
233
0
Бельгия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Марокко – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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