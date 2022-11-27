Чемпионат мира27 ноября 2022, 11:53 |
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Япония – Коста-Рика. Видео голов (обновляется)
Смотрите видео голов матча 2-го тура ЧМ-2022
27 ноября 2022, 11:53 |
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В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сегодня, в воскресенье 27 ноября, проходит игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022.
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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
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