Япония – Коста-Рика. Видео голов (обновляется)

В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сегодня, в воскресенье 27 ноября, проходит игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022.

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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.