Чемпионат мира26 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:56
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Аргентина – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре
26 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:56
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26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.
Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).
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- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аргентина – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.
ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.
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