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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:56
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0

Аргентина – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

26 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:56
2126
0
Аргентина – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.

Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

Аргентина – Мексика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.

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Источник Sport.ua
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