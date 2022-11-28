Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (Обновляется)
Чемпионат мира
Португалия
60 1 : 0
Уругвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 21:35
6275
0

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (Обновляется)

Смотрите матч чемпионата мира-2022

28 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 21:35
6275
0
Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (Обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Стали известны составы команд

Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Роналду, Бруну Фернандеш, Фелиш

Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

Бразилия - Швейцария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
По теме:
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе поставил себе цель – победа на ЧМ»
Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд
сборная Португалии по футболу сборная Уругвая по футболу Португалия - Уругвай ЧМ-2022 по футболу смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
Футбол | 28 ноября 2022, 16:21 0
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты

Интрига в матче чемпионата мира накалилась до предела

Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Футбол | 27 ноября 2022, 22:57 24
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией

Фавориты группы E сильнейшего не определили

Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Футбол | 28.11.2022, 09:48
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Футбол | 28.11.2022, 08:05
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?
Футбол | 28.11.2022, 20:45
Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?
Источник: генсек УАФ Записоцкий арестован на 2 месяца. Следующий - Павелко?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
27.11.2022, 23:36
Футбол
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
27.11.2022, 01:23 8
Бокс
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
28.11.2022, 01:10
Футбол
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности