В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Стали известны составы команд

Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Роналду, Бруну Фернандеш, Фелиш

Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.