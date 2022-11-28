Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (Обновляется)
Смотрите матч чемпионата мира-2022
В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
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В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.
Стали известны составы команд
Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Роналду, Бруну Фернандеш, Фелиш
Уругвай: Рочет, Хименес, Годин, Коатес, Варела, Оливера, Бентанкур, Вальверде, Весино, Нуньес, Кавани
Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.
События матча
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