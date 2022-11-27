В воскресенье, 27 ноября, состоится встреча 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Бельгии и Марокко. Матч пройдет в Дохе, на поле стадиона «Аль-Тумама», начало – в 15:00 по киевскому времени.

Команда Бельгии в турнирной таблице группы F мундиаля после 1-го тура единолично лидирует, имея 3 очка. Она стартовала с победы над сборной Канады со счетом 1:0.

Сборная Марокко делит в таблице квартета 2-3 позиции с командой Дании, имея с ней по 1 набранному пункту. В первой игре в Катаре марокканская и хорватская сборные разошлись миром – 1:1.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.