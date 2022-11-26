Чемпионат мира26 ноября 2022, 18:05 |
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Франция - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты топ-матча ЧМ-2022 в группе D
26 ноября 2022, 18:05 |
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В 18:00 стартовал матч 2-го тура группы D между сборными Франции и Дании. Французы в первом матче обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
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