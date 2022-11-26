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  4. Франция - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 18:05 |
412
0

Франция - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты топ-матча ЧМ-2022 в группе D

26 ноября 2022, 18:05 |
412
0
Франция - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В 18:00 стартовал матч 2-го тура группы D между сборными Франции и Дании. Французы в первом матче обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

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Источник Sport.ua
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