Франция - Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 18:00 стартовал матч 2-го тура группы D между сборными Франции и Дании. Французы в первом матче обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом.

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