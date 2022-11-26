Польша - Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 15:00 стартовал интереснейший матч второго тура чемпионата мира между сборнымит Польши и Саудовской Аравии. Поляки в первом туре сыграли вничью с Мексикой, а Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Видео голов и обзор матча будут обновляться в новости.

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Польша - Саудовская Аравия 1:0. Гол Зелиньски