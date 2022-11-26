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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:58
1271
0

Польша - Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча чемпионата мира

26 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:58
1271
0
Польша - Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 стартовал интереснейший матч второго тура чемпионата мира между сборнымит Польши и Саудовской Аравии. Поляки в первом туре сыграли вничью с Мексикой, а Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Видео голов и обзор матча будут обновляться в новости.

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Польша - Саудовская Аравия 1:0. Гол Зелиньски

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Источник Sport.ua
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