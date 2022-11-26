Пиза - Тернана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

26 ноября на «Ромео Анконетани» пройдет матч 14-го тура Серии В Италии, в котором «Пиза» встретится с «Тернаной». Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

«Пиза»

Команда свой пик пережила в 80-е годы прошлого века. Тогда она провела львиную часть своих сезонов в Серии А. И даже дважды выигрывала Кубок Митропы, пусть к тому времени этот международный трофей и растерял львиную часть своего статуса. Но потом было падение, ряд реорганизаций. Нынешний прогресс «башен» начался с 2019-го. Получилось вернуться в Серию В, и на этот раз, закрепиться там. В итоге даже в прошлом сезоне была настоящая борьба за повышение. Но клуб ограничился 3-м местом, а потом проиграл стыки - «Монце» в экстра-тайме финала. Руководство прогнало тренера, Д'Анджело, сделав ставку на опытного Марана. Но тот настолько завалил старт, набрав только 1 очко в 5 турах, что пришлось уже в сентябре идти снова на поклон к Луке. После возвращения того коллектив не проигрывает вот уже 8 туров кряду. Но и победить получилось только трижды, в остальных случаях были ничьи. В том числе и в прошлом туре, с «Кальяри» - 1-1.

«Тернана»

Клуб с 2018-го по 2021-й играла в Серии С. Наконец-то вернувшись, «звери» провели неплохой, как для новичка, прошлый сезон. «Красно-зеленые» даже финишировали в верхней части турнирной таблицы, замкнув итоговые топ-10 дивизиона. Более того, после посредственного старта (4 очка после 4 первых туров) команда удивила мощным рывком, сумев победить 5 раз кряду. Эта полоса и сейчас позволяет держаться среди лидеров, хотя результаты и явно снизились. Сначала представитель Терни проиграл дома «Дженоа» 1-2. А потом вот уже трижды кряду выдавал со всеми противниками, «Бари», СПАЛ и «Брешиа», нулевые ничьи. Из-за этого он уже откатился на 4-е место. Впрочем, это намного больше, чем ждали от выскочки в этом сезоне.

Статистика личных встреч

«Пиза» не проигрывает вот уже трижды кряду. В том числе было 4-1 и 0-0 в прошлом сезоне.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы верят больше в «Пизу», что играет дома. Но обе команды скорее хорошо защищаются, чем удачно атакуют, так что ставим на «итого меньше 2,5 голов» (коэффициент - 1,82) от Париматч.