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Италия
26 ноября 2022, 13:06 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:23
18
0

Парма - Модена. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Противостояние в Серии B

26 ноября 2022, 13:06 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:23
18
0
Парма - Модена. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на «Эннио Тардини» пройдет матч 14-го тура Серии В Италии, в котором «Парма» встретится с «Моденой». Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.

«Парма»

Клуб в последние годы разочаровывал. Вроде бы новые, американские владельцы делали все правильно, инвестировали немалые средства, приобретая не дешевых футболистов. Но не угадывали с наставниками. В итоге сначала «крестоносцы» вылетели из Кальчо, хотя недавно чуть ли не претендентами на еврокубки смотрелись. А потом провели крайне посредственный прошлый сезон в Серии В. Они, поначалу рассматриваясь чуть ли не как главный фаворит, в итоге финишировали только на 12-м месте. Это с Буффоном в «рамке» - ветеран, к слову, и в 40+ хорош. Новым наставником стал Фабио Пеккья, что вывел в элиту в прошлом розыгрыше скромный «Кремонезе». Но пока что и с ним есть прогресс, но не такой и значительный. Чередуя победы и поражения, амбициозный клуб идет на 5-м месте. А хочется подняться в «вышку» напрямую.

«Модена»

Команда львиную часть своей истории провела в Серии В. Она даже периодически забиралась в Кальчо, но, как правило, вылетали если не с ходу, то на 2-3 год. Очередное понижение в классе состоялось в 2004-м году. А в 2016-м «канарейки» потеряли «прописку» в Серии В. В итоге все закончилось банкротством. Но, как часто бывает в Италии, клуб мгновенно перезапустили. И он начал быстро отвоевывать позиции. В итоге весной получилось выиграть 1-е место в 3-м дивизионе. Нынешняя задача очевидна: остаться в Серии В. И, тяжело осваиваясь на новом для себя уровне (5 поражений в 6 первых турах, правда, в сочетании с 4-1 с «Тернаной»), «Модена» удивила в октябре, ухитрившись выиграть трижды кряду. Но вылет 2-4 в кубке от «Кремонезе» будто подкосил новичка лиги. После этого было сначала 2 поражения кряду, а потом пара ничьих, с «Читтаделлой» и «Перуджей».

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли в Леге Про в 2016-м году. Тогда сильнее была «Парма»: 0-0 на выезде, 3-1 дома.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы не ждут сенсаций. Фаворит играет на своем поле - тот случай, когда «крестоносцы» должны без проблем выиграть (коэффициент - 1,86). Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.75 по линии Parimatch.

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Источник Sport.ua
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