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Чемпионат мира
Тунис
84 0 : 1
Австралия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 13:35 |
602
0

Тунис – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

26 ноября 2022, 13:35 |
602
0
Тунис – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Туниса и Австралии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд:

Тунис: Дамен – Тальби, Мериах, Бронн, Лайдуни, Шкири, Драгер, Абди, Мсакни, Жебали, Слити.

Австралия: Раян – Роулес, Карачич, Бехич, Суттар, Моой, МакГри, Ирвайн, Лэки, Дьюк, Гудвин.

0:1. Гол Дьюка

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Дьюк (Австралия).
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Источник Sport.ua
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