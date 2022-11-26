Чемпионат мира26 ноября 2022, 13:35 |
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Тунис – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
26 ноября 2022, 13:35 |
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В Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Туниса и Австралии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы команд:
Тунис: Дамен – Тальби, Мериах, Бронн, Лайдуни, Шкири, Драгер, Абди, Мсакни, Жебали, Слити.
Австралия: Раян – Роулес, Карачич, Бехич, Суттар, Моой, МакГри, Ирвайн, Лэки, Дьюк, Гудвин.
0:1. Гол Дьюка
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Дьюк (Австралия).
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