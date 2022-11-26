В Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Туниса и Австралии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд:

Тунис: Дамен – Тальби, Мериах, Бронн, Лайдуни, Шкири, Драгер, Абди, Мсакни, Жебали, Слити.

Австралия: Раян – Роулес, Карачич, Бехич, Суттар, Моой, МакГри, Ирвайн, Лэки, Дьюк, Гудвин.

0:1. Гол Дьюка