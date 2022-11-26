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WTA
26 ноября 2022, 03:20 | Обновлено 26 ноября 2022, 03:29
179
0

Байндл одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Уругвая

Проиграв первый сет, украинка победила Клару Бюрель в трех сетах

26 ноября 2022, 03:20 | Обновлено 26 ноября 2022, 03:29
179
0
Байндл одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Уругвая
Instagram. Катерина Байндл

​Украинка Катерина Байндл (WTA 111) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтевидео, столице Уругвая.

Байндл, получившая 6-й номер посева, в 1/4 финала встречалась с Кларой Бюрель из Франции (WTA 128).

Проиграв первый сет (2:6), украинка разгромила соперницу в следующих двух (по 6:1). Игра длилась 1 час 52 минуты.

В полуфинале Байндл сыграет против Дианы Шнайдер (WTA 158) из страны-спонсора терроризма.

WTA 125. Монтевидео (Уругвай). Грунт. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) [6] – Клара Бюрель (Франция) – 2:6, 6:1, 6:1

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Источник Sport.ua
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