Байндл одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Уругвая
Проиграв первый сет, украинка победила Клару Бюрель в трех сетах
Украинка Катерина Байндл (WTA 111) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтевидео, столице Уругвая.
Байндл, получившая 6-й номер посева, в 1/4 финала встречалась с Кларой Бюрель из Франции (WTA 128).
Проиграв первый сет (2:6), украинка разгромила соперницу в следующих двух (по 6:1). Игра длилась 1 час 52 минуты.
В полуфинале Байндл сыграет против Дианы Шнайдер (WTA 158) из страны-спонсора терроризма.
WTA 125. Монтевидео (Уругвай). Грунт. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) [6] – Клара Бюрель (Франция) – 2:6, 6:1, 6:1
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