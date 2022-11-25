Чемпионат мира25 ноября 2022, 20:41 |
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Англия – США. Видео голов (обновляется)
Смотрите голы матча 2-го тура ЧМ-2022 в Катаре
25 ноября 2022, 20:41 |
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В пятницу, 25 ноября, проходит матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Англии и США.
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Команды Англии и США играют в квартете В. В 1-м туре англичане добилась крупной победы над сборной Ирана – 6:2, а команда США, в свою очередь, довольствовалась ничьей 1:1 в противостоянии со сборной Уэльса.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Англия – США.
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