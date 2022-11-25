Эннер Валенсия забил последние 6 голов Эквадора на чемпионатах мира

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия провел шестой гол подряд за свою национальную команду в финальных стадиях чемпионатов мира. На ЧМ-2022 33-летний форвард «Фенербахче» отличился дублем в поединке против Катара (2:0) и забил в матче с Нидерландами (1:1). А на чемпионате мира-2014, который проходил в Бразилии, Валенсия также забил три мяча – два Гондурасу и один Швейцарии.

Таким образом, Валенсия стал четвертым игроком, который забил за свою команду 6 голов подряд. Ранее такое удавалось Эйсебио (Португалия, ЧМ-1966), Паоло Росси (Италия, ЧМ-1982) и Олегу Саленко (россия, ЧМ-1994).

6 - Enner Valencia 🇪🇨 se convirtió en el cuarto jugador en anotar seis goles consecutivos para su país en la #FIFAWorldCup junto a Eusébio con Portugal (1966), Paolo Rossi con Italia (1982) y Oleg Salenko con Russia (1994). Representante. pic.twitter.com/eySBsFvtTc — OptaJavier (@OptaJavier) November 25, 2022

В матче с Нидерландами Валенсия получил травму и покинул поле на носилках.