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  4. Эннер Валенсия забил последние 6 голов Эквадора на чемпионатах мира
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 19:58 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:02
679
0

Эннер Валенсия забил последние 6 голов Эквадора на чемпионатах мира

Форвард сборной Эквадора феерит уже на втором для себя турнире

25 ноября 2022, 19:58 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:02
679
0
Эннер Валенсия забил последние 6 голов Эквадора на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия провел шестой гол подряд за свою национальную команду в финальных стадиях чемпионатов мира. На ЧМ-2022 33-летний форвард «Фенербахче» отличился дублем в поединке против Катара (2:0) и забил в матче с Нидерландами (1:1). А на чемпионате мира-2014, который проходил в Бразилии, Валенсия также забил три мяча – два Гондурасу и один Швейцарии.

Таким образом, Валенсия стал четвертым игроком, который забил за свою команду 6 голов подряд. Ранее такое удавалось Эйсебио (Португалия, ЧМ-1966), Паоло Росси (Италия, ЧМ-1982) и Олегу Саленко (россия, ЧМ-1994).

В матче с Нидерландами Валенсия получил травму и покинул поле на носилках.

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Источник Sport.ua
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