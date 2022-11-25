В пятницу, 25 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Эквадора в Дохе на стадионе на стадионе «Халифа Интернешнл».

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Нидерланды и Эквадор попали в группу А. Также вместе с ними в этом квартете играют Сенегал и Катар. В первом туре Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0, а Эквадор с таким же счетом нанес поражение Катару. Отметим, что первый матч второго тура в этой группе уже завершился – Сенегал выиграл у Катара.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.

На 6-й минуте игры форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Кайседо отдал неудачную передачу перед своей штрафной, и после скидки Классена Гакпо мощным ударом попал в угол и забил.

ГОЛ! 1:0 Гакпо, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Валенсия, 49 мин.