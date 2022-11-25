Катар - Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 15:00 стартовал матч 2-го тура чемпионата мира в группе A между сборными Катара и Сенегала. Обе команды проиграли свои стартовые встречи на турнире.

В новости будут появляться голы, а также видеообзор матча.

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Катар - Сенегал 0:1. Гол Диа

Катар - Сенегал 0:2. Гол Дьедью