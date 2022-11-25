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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:36
535
1

Катар - Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча чемпионата мира

25 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:36
535
1
Катар - Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 стартовал матч 2-го тура чемпионата мира в группе A между сборными Катара и Сенегала. Обе команды проиграли свои стартовые встречи на турнире.

В новости будут появляться голы, а также видеообзор матча.

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Катар - Сенегал 0:1. Гол Диа

Катар - Сенегал 0:2. Гол Дьедью

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Сегодня ужин без рыбы, а мясо они все равно только по праздникам видят.
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