Криштиану Роналду стал самым возрастным бомбардиров ЧМ после Роже Милла
Гол в матче с Ганой форвард португальцев забил в 37 лет 292 дня
Криштиану Роналду стал одним из самых старших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Ворота сборной Ганы капитан португальцев поразил в 37 лет 292 дня. В более «почтенном» возрасте забивал на мундиалях только камерунец Роже Милла.
К слову, в топ-10 ветеранов-бомбардиров финальных турниров входят еще два игрока, успевших отличиться в Катаре. Это 36-летний француз Оливье Жиру и на год его младший аргентинец Лионель Месси.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 39 дней
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
28.06.1994
|
Россия
|
1:6
|
37 лет 292 дня
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
24.11.2022
|
Гана
|
3:2
|
37 лет 236 дней
|
Гуннар ГРЕН
|
Швеция
|
24.06.1958
|
ФРГ
|
3:1
|
37 лет 150 дней
|
Куатемок БЛАНКО
|
Мексика
|
17/06/2010
|
Франция
|
2:0
|
37 лет 120 дней
|
Фелипе БАЛОЙ
|
Панама
|
24.06.2018
|
Англия
|
1:6
|
36 лет 279 дней
|
Обдулио ВАРЕЛА
|
Уругвай
|
24.06.1954
|
Англия
|
4:2
|
36 лет 227 дней
|
Мартин ПАЛЕРМО
|
Аргентина
|
22.06.2010
|
Греция
|
2:0
|
36 лет 53 дня
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
22.11.2022
|
Австралия
|
4:1
|
36 лет 29 дней
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
08.07.2014
|
Бразилия
|
7:1
|
35 лет 151 день
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
22.11.2022
|
Сауд. Аравия
|
1:2
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