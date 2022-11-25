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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 13:33 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:45
1092
0

Криштиану Роналду стал самым возрастным бомбардиров ЧМ после Роже Милла

Гол в матче с Ганой форвард португальцев забил в 37 лет 292 дня

25 ноября 2022, 13:33 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:45
1092
0
Криштиану Роналду стал самым возрастным бомбардиров ЧМ после Роже Милла
Getty Images/Global Images Ukraine. Кришитану Роналду

Криштиану Роналду стал одним из самых старших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Ворота сборной Ганы капитан португальцев поразил в 37 лет 292 дня. В более «почтенном» возрасте забивал на мундиалях только камерунец Роже Милла.

К слову, в топ-10 ветеранов-бомбардиров финальных турниров входят еще два игрока, успевших отличиться в Катаре. Это 36-летний француз Оливье Жиру и на год его младший аргентинец Лионель Месси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

42 года 39 дней

Роже МИЛЛА

Камерун

28.06.1994

Россия

1:6

37 лет 292 дня

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

24.11.2022

Гана

3:2

37 лет 236 дней

Гуннар ГРЕН

Швеция

24.06.1958

ФРГ

3:1

37 лет 150 дней

Куатемок БЛАНКО

Мексика

17/06/2010

Франция

2:0

37 лет 120 дней

Фелипе БАЛОЙ

Панама

24.06.2018

Англия

1:6

36 лет 279 дней

Обдулио ВАРЕЛА

Уругвай

24.06.1954

Англия

4:2

36 лет 227 дней

Мартин ПАЛЕРМО

Аргентина

22.06.2010

Греция

2:0

36 лет 53 дня

Оливье ЖИРУ

Франция

22.11.2022

Австралия

4:1

36 лет 29 дней

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

08.07.2014

Бразилия

7:1

35 лет 151 день

Лионель МЕССИ

Аргентина

22.11.2022

Сауд. Аравия

1:2
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Источник Sport.ua
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