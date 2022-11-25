Криштиану Роналду стал самым возрастным бомбардиров ЧМ после Роже Милла

Криштиану Роналду стал одним из самых старших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Ворота сборной Ганы капитан португальцев поразил в 37 лет 292 дня. В более «почтенном» возрасте забивал на мундиалях только камерунец Роже Милла.

К слову, в топ-10 ветеранов-бомбардиров финальных турниров входят еще два игрока, успевших отличиться в Катаре. Это 36-летний француз Оливье Жиру и на год его младший аргентинец Лионель Месси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира