Чемпионат мира24 ноября 2022, 21:00 |
991
0
Бразилия – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре
24 ноября 2022, 21:00 |
991
0
В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.
Бразилия – Сербия - 0:0
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 10:52 0
Все оказалось довольно просто
Футбол | 24 ноября 2022, 14:36 5
Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко
Футбол | 24.11.2022, 05:40
Футбол | 24.11.2022, 20:00
Футбол | 23.11.2022, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 16:02 25
23.11.2022, 17:13 5
Футбол
23.11.2022, 10:35 4
23.11.2022, 12:40
23.11.2022, 16:59 14
23.11.2022, 05:50 1
23.11.2022, 08:07 5