В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 0:0

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