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  4. Бразилия – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:00 |
991
0

Бразилия – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре

24 ноября 2022, 21:00 |
991
0
Бразилия – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 0:0

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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