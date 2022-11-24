Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:45 |
2322
2

Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира

Португалец не может без свершений

24 ноября 2022, 19:45 |
2322
2
Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил как минимум один гол на пяти чемпионатах мира.

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.

На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Роналду отличился на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.

По теме:
Бразилия – Сербия. Текстовая трансляция матча
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»
сборная Ганы по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Гана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Футбол | 24 ноября 2022, 14:36 5
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК

Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Футбол | 24.11.2022, 10:52
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Футбол | 24.11.2022, 19:26
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Am
Роналдо топ а тен хаг дно
Ответить
+3
⬆️
Блин.    Галактика CR7 уже носит имя Криштиану Роналду.    Придется ставить памятник на Марсе.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 5
Бокс
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
23.11.2022, 06:50
Футбол
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности