Чемпионат мира24 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:13
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Португалия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
24 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:13
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В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Португалии и Ганы.
Стартовые составы команд:
Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу, Фернандеш, Невеш, Б. Силва, Фелиш, Роналду, Отавиу.
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду, А. Аю, Самед, Партей, Кудус, Уильямс.
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