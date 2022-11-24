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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:13
567
0

Португалия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

24 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 18:13
567
0
Португалия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Португалии и Ганы.

Стартовые составы команд:

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу, Фернандеш, Невеш, Б. Силва, Фелиш, Роналду, Отавиу.

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду, А. Аю, Самед, Партей, Кудус, Уильямс.

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Источник Sport.ua
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