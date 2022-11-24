Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур
Португалия – Гана – 3:2
Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89
Данилу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Айю, 49, Сейду, 57, Вильямс, 90+1
Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио (Карвалью, 56).
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду (Лемпти, 66) – А. Айю (Д. Айю, 77), Самед, Партей, Кудус (Букари, 76) – Уильямс.
Арбитр: Исмаил Эльфат (США).
Стадион: «974» (Доха, Катар).
1:0. Гол Роналду
1:1. Гол Аю
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
«Красные дьяволы» добыли минимальную победу в стартовом матче на ЧМ