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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:19
299
0

Уругвай – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:19
299
0
Уругвай – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Уругвая и Южной Кореи.

Стартовые составы команд:

Южная Корея: Ким Сын – Ким Джин, Ким Мун, Ким Мин, Ким Йон, Хван, Чон, Сон, Ли, На, Хван.

Уругвай: Рочет – Оливера, Годин, Хименес, Касерес, Весино, Вальверде, Бентанкур, Нуньес, Суарес, Пельистри.

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Источник Sport.ua
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