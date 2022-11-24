Чемпионат мира
53’ 0 : 0
Чемпионат мира24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:19
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Уругвай – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:19
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В первом туре группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Уругвая и Южной Кореи.
Стартовые составы команд:
Южная Корея: Ким Сын – Ким Джин, Ким Мун, Ким Мин, Ким Йон, Хван, Чон, Сон, Ли, На, Хван.
Уругвай: Рочет – Оливера, Годин, Хименес, Касерес, Весино, Вальверде, Бентанкур, Нуньес, Суарес, Пельистри.
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