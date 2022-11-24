Чемпионат мира
24.11.2022, FT 0 : 0
Чемпионат мира24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:42
630
0
Уругвай – Южная Корея. Обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
24 ноября 2022, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:42
630
0
В первом туре группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Уругвая и Южной Кореи.
Стартовые составы команд:
Южная Корея: Ким Сын – Ким Джин, Ким Мун, Ким Мин, Ким Йон, Хван, Чон, Сон, Ли, На, Хван.
Уругвай: Рочет – Оливера, Годин, Хименес, Касерес, Весино, Вальверде, Бентанкур, Нуньес, Суарес, Пельистри.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 22:44 0
Дело в логистике обоих клубов
Футбол | 24 ноября 2022, 16:55 1
Игра завершилась без забитых голов
Футбол | 24.11.2022, 09:50
Футбол | 23.11.2022, 17:53
Футбол | 24.11.2022, 10:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 16:02 25
23.11.2022, 10:35 4
Футбол
22.11.2022, 17:42
23.11.2022, 17:31
23.11.2022, 21:25 5
22.11.2022, 19:40 20
22.11.2022, 18:35 1