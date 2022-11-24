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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 12:22 |
82
0

Швейцария – Камерун. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2022 по футболу

24 ноября 2022, 12:22 |
82
0
Швейцария – Камерун. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Аль-Вакра». Помимо Швейцарии и Камеруна в группе G на мундиале также сыграют Сербия и Бразилия.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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