Чемпионат мира24 ноября 2022, 10:52 |
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Стало известно что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Все оказалось довольно просто
24 ноября 2022, 10:52 |
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Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1). После одного из игровых эпизодов центральный защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подошел к Лионелю Месси, и дважды шлепнул аргентинца по спине.
После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.
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