Стало известно что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине

Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1). После одного из игровых эпизодов центральный защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подошел к Лионелю Месси, и дважды шлепнул аргентинца по спине.

После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.