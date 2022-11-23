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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:26
259
0

Бельгия – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата мира 2022

23 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:26
259
0
Бельгия – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФИФА

23 ноября в 21:00 проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады.

Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур, 23 ноября

21:00. Бельгия – Канада

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 44 мин

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Источник Sport.ua
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