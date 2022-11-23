23 ноября в 21:00 проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады.

Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур, 23 ноября

21:00. Бельгия – Канада

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 44 мин