Чемпионат мира23 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:26
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Бельгия – Канада. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата мира 2022
23 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:26
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23 ноября в 21:00 проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады.
Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяне.
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ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур, 23 ноября
21:00. Бельгия – Канада
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 44 мин
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