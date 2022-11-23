Чемпионат мира23 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 00:03
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Бельгия – Канада – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата мира 2022
23 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 00:03
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23 ноября в 21:00 проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады.
Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяне.
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ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур, 23 ноября
21:00. Бельгия – Канада
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 44 мин
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
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