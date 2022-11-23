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Молодежные турниры
23 ноября 2022, 21:17 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:25
229
0

Украина U-19 победила шведов и выиграла группу 1-го раунда отбора к Евро

Подопечные Сергея Нагорняка выиграли все три матча группового раунда

23 ноября 2022, 21:17 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:25
229
0
Украина U-19 победила шведов и выиграла группу 1-го раунда отбора к Евро
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2004 г.р.) завершила выступление в квалификационном раунде Евро-2023 U-19.

После побед над Косово (1:0) и Кипром (4:1) сине-желтые гарантировали себе выход в элит-раунд. Свой заключительный поединок в группе 3 подопечных Сергея Нагорняка проводили в шведском городе Норрчепинг, где встречались с хозяевами мини-турнира.

Украинцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Ярмолюка и Холода, таким образом заняв первое место в группе. Теперь сине-желтые будут ожидать жеребьевку элит-раунда, которая состоится 8 декабря.

Две первые команды каждой из 13 групп и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.

Евро-2023 U-19. Квалификационный раунд. Группа 3

3-й тур, 23.11.2022

Швеция U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Ярмолюк, 58, Холод, 77.

Швеция U-19: Пикорнелль, Эрикссон (Бергвалл, 77), Эклунд (М. Карлссон, 46), Ниссен, Аль-Имам, Бьорклунд (К. Карлссон, 77), Ларссон (к), Рухи, Ахмед, Гарсия-Цолидис (Одефалк, 64), Сведберг.

Украина U-19: Герета, Бенедюк (Китела, 81), Слюбик, Холод, Булеза (к), Царенко (Варфоломеев, 70), Роспутько (Лосенко, 90), Ярмолюк, Пушкарев (Федор, 81), Пастух, Харабара (Ющенко, 70).

Предупреждение: Ярмолюк, 79.

Косово U-19 – Кипр U-19 – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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