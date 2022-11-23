Испания – Коста Рика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча первого тура чемпионата мира-2022
Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.
Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е
Испания – Коста-Рика – 5:0
Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75
Составы команд:
Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио
Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Гол Ольмо
Гол Асенсио
Первый гол Торреса
Второй гол Торреса
Гол Гави
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