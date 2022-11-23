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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:45
983
0

Испания – Коста Рика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча первого тура чемпионата мира-2022

23 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:45
983
0
Испания – Коста Рика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.

​Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 5:0
Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75

Составы команд:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Лапорт, Бускетс, Гави, Родри, Педри, Ольмо, Ферран Торрес, Асенсио

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Боргес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Беннетт, Кэмпбелл, Кальво, Мартинес, Техеда

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Гол Ольмо

Гол Асенсио

Первый гол Торреса

Второй гол Торреса

Гол Гави

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Источник Sport.ua
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