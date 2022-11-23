Чемпионат мира23 ноября 2022, 15:06 |
300
0
Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
23 ноября 2022, 15:06 |
300
0
В среду, 23 ноября в Дохе проходит матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Начало – в 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц
Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 13:23 0
Участники игры последовали в укрытие
Футбол | 22 ноября 2022, 14:08 63
Забитого мяча от Лионеля Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов турнира
Бокс | 22.11.2022, 15:30
Футбол | 22.11.2022, 16:02
Футбол | 23.11.2022, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.11.2022, 19:25 7
22.11.2022, 11:00 29
Футбол
22.11.2022, 13:11 3
21.11.2022, 17:55 5
21.11.2022, 08:40 10
21.11.2022, 18:59 6
21.11.2022, 17:50 6