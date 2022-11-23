Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 15:06 |
300
0

Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

23 ноября 2022, 15:06 |
300
0
Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября в Дохе проходит матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Начало – в 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Нам будет легче играть по ходу турнира»
Эмилиано МАРТИНЕС: «Поражение от Саудовской Аравии очень болезненное»
ФОТО. Много красного, но без голов. Как Хорватия разошлась миром с Марокко
сборная Германии по футболу сборная Японии по футболу Германия - Япония ЧМ-2022 по футболу видео видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги
Футбол | 23 ноября 2022, 13:23 0
Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги
Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги

Участники игры последовали в укрытие

Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22 ноября 2022, 14:08 63
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии

Забитого мяча от Лионеля Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов турнира

УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Бокс | 22.11.2022, 15:30
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Футбол | 22.11.2022, 16:02
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе
Футбол | 23.11.2022, 12:20
Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе
Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 7
Футбол
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
22.11.2022, 11:00 29
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
22.11.2022, 13:11 3
Футбол
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 10
Бокс
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности