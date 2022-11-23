Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 23 ноября в Дохе проходит матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Начало – в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: