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Англия
23 ноября 2022, 11:58 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:08
538
0

Очередной отказ. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ

Португалец в Англии никому не интересен

23 ноября 2022, 11:58 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:08
538
0
Очередной отказ. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в сферу интересов лондонского клуба «Челси».

Сообщается, что летом этого года у «пенсионеров» был интерес к 37-летнему игроку, но тогдашний наставник команды Томас Тухель был против такого трансфера, поэтому до него дело так и не дошло. Сейчас при новом главном тренере Грэме Поттере у «Челси» вообще нет никакого интереса к Роналду.

Лондонцы якобы хотят подписать игроков сборной Англии Деклана Райса («Вест Хэм») и Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд), чтобы укрепить среднюю линию. Кроме того, в «Челси» уверены, что подписание Роналду не скажется благоприятно на атмосфере в раздевалке команды.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт, не интересен «Ньюкаслу».

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Челси Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник The Telegraph
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