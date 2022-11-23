Марокко – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
В среду, 23 ноября, пройдет матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Хорватии.
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Поединок состоится В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и судить его будет арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Начало встречи - в 12:00 по Киеву.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Марокко – Хорватия – 0:0 (матч продолжается)
Игру можно смотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
(новость обновляется)
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