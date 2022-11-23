В среду, 23 ноября, пройдет матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и судить его будет арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Начало встречи - в 12:00 по Киеву.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Марокко – Хорватия – 0:0 (матч продолжается)

Игру можно смотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

(новость обновляется)