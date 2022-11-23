В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Марокко и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», судил его арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Марокко – Хорватия – 0:0

Обзор матча