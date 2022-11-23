Чемпионат мира23 ноября 2022, 15:03 | Обновлено 23 ноября 2022, 15:13
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Марокко – Хорватия – 0:0. Снова нули. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
23 ноября 2022, 15:03 | Обновлено 23 ноября 2022, 15:13
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В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Марокко и Хорватии.
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Поединок состоялся В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», судил его арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Марокко – Хорватия – 0:0
Обзор матча
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