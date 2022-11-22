Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D
Матч между командами Дании и Туниса завершился в нулевую ничью
В группе D на чемпионате мира 2022 после первого тура лидирует фаворит турнира, сборная Франции.
Французы, пропустив первыми гол, обыграли представителей Зеленого континента, команду Австралии, со счетом 4:1. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.
В другом матче группы между сборными Дании и Туниса зафиксирована нулевая ничья (0:0).
🏆 ЧМ-2022. Группа D. 1-й тур, 22 ноября
15:00. Дания – Тунис – 0:0
21:00. Франция – Австралия – 4:1
Голи: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвин, 9
Турнирная таблица
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