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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 00:46
158
0

Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D

Матч между командами Дании и Туниса завершился в нулевую ничью

22 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 00:46
158
0
Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D
Getty Images/Global Images Ukraine

​В группе D на чемпионате мира 2022 после первого тура лидирует фаворит турнира, сборная Франции.

Французы, пропустив первыми гол, обыграли представителей Зеленого континента, команду Австралии, со счетом 4:1. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.

В другом матче группы между сборными Дании и Туниса зафиксирована нулевая ничья (0:0).

🏆 ЧМ-2022. Группа D. 1-й тур, 22 ноября

15:00. Дания – Тунис – 0:0

21:00. Франция – Австралия – 4:1

Голи: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвин, 9

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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