22 ноября проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные сборные Франции и Австралии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в городе Аль-Вакра. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

🏆 ЧМ-2022. Группа D. 1-й тур, 22 ноября

21:00 Франция – Австралия

Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Гудвин, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Рабьо, 27 мин.

ГОЛ! 2:1. Жиру, 32 мин.