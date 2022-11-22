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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 22:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:18
1654
0

Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата мира 2022

22 ноября 2022, 22:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:18
1654
0
Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные сборные Франции и Австралии.

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Команды играют в городе Аль-Вакра. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

🏆 ЧМ-2022. Группа D. 1-й тур, 22 ноября

21:00 Франция – Австралия

Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Гудвин, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Рабьо, 27 мин.

ГОЛ! 2:1. Жиру, 32 мин.

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Источник Sport.ua
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