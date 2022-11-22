Чемпионат мира22 ноября 2022, 22:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:18
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Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата мира 2022
22 ноября 2022, 22:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:18
1654
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22 ноября проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные сборные Франции и Австралии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в городе Аль-Вакра. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
🏆 ЧМ-2022. Группа D. 1-й тур, 22 ноября
21:00 Франция – Австралия
Франция – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Гудвин, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Рабьо, 27 мин.
ГОЛ! 2:1. Жиру, 32 мин.
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