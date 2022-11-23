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Чемпионат мира
Германия
23.11.2022, FT 1 : 2
Япония
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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:03
5577
4

Германия – Япония – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка групповой стадии чемпионата мира

23 ноября 2022, 14:56 | Обновлено 23 ноября 2022, 17:03
5577
4
Германия – Япония – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоится встреча 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, в котором сойдутся сборные Германии и Японии. Матч пройдет в Эль-Эйне, на поле Международного стадиона имени шейха Халифы, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Команды Германии и Японии начинают борьбу в группе Е. Вместе с ними в квартете выступят сборные Испании и Коста-Рики.

Немецкая сборная путевку в Катар завоевала в статусе победителя одной из европейских отборочных групп. Она в 10 матчах набрала 27 очков (9 побед, 1 ничья) и сразу на 9 пунктов опередила команду Северной Македонии, которая финишировала второй.

Японская команда обеспечила себе участие в мундиале победой в одной из групп второго отборочного раунда в Азии. Она в 8 матчах добилась 8 побед и с 24 очками оторвалась на 11 пунктов от Таджикистана, который занял вторую позицию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия - Япония, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Петя Рудик
Цього року у нас буде чемпіон світу з Азії
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+1
Remark
И тут быстрый камбек андердога. 
Интересно, сколько на победу саудов был коф до того как они сравняли и сколько на японцев?
Ответить
0
adidas77
Це якийсь пи..дець... 1-2 
Ответить
0
Serhiy Vyhryst
Щось це нагадує. Людина у високому замку.
Ответить
0
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