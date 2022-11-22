Чемпионат мира22 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:04
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Мексика – Польша. Видео голов (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
22 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:04
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Во вторник, 22 ноября, проходит матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором выясняют отношения сборные Мексики и Польши
Чемпионат мира. Группа С. 1-й тур
Мексика – Польша – 0:0
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