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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:04
1027
1

Мексика – Польша. Видео голов (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре

22 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:04
1027
1
Мексика – Польша. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, проходит матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором выясняют отношения сборные Мексики и Польши

Чемпионат мира. Группа С. 1-й тур

Мексика – Польша – 0:0

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
Нет лидера Мексики и Вулз Рауля Хименеса 
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