Мексика – Польша. Видео голов (обновляется)

Во вторник, 22 ноября, проходит матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором выясняют отношения сборные Мексики и Польши

Чемпионат мира. Группа С. 1-й тур

Мексика – Польша – 0:0

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