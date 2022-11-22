Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Дании и Туниса.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Дания – Тунис – 0:0 (матч продолжается)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

(новость обновляется)