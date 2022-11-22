Чемпионат мира22 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:09
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Дания – Тунис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матч чемпионата мира в Катаре
22 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:09
961
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Дании и Туниса.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Дания – Тунис – 0:0 (матч продолжается)
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 15:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
(новость обновляется)
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