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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:53
2268
0

Аргентина – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

22 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:53
2268
0
Аргентина – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Саудовской Аравией. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Составы команд:

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Месси, 10-я минута (с пенальти):

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Источник Sport.ua
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