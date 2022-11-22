Аргентина – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Саудовской Аравией. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Составы команд:
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес
Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан
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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 – Месси, 10-я минута (с пенальти):
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