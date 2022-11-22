Неужели это карма? В травме Бензема не все так однозначно

Чемпионат мира еще не начался, а сборная Франции уже получила очень плохую новость по прибытии в Катар. Команда потеряла одну из своих самых ярких звезд – обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Как сообщает RTL, нападающий «Реала» снова травмирован. Причем 34-летний игрок не усугубил старое повреждение колена и подколенного сухожилия, а получил новую травму. Бензема имеет проблемы с бедром, и 19 ноября стало официально известно, что француз пропустит чемпионат мира 2022 года. Более того, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не искать ему замену, что может негативно повлиять на игру сборной Франции.

Очевидно, для Бензема пропуск чемпионата мира станет настоящей трагедией. Карим не выступал на ЧМ-2018, где Франция стала победительницей турнира, поскольку его отстранили от национальной команды из-за «дела Вальбуэна». И когда казалось, что у нападающего уже не будет шансов завоевать главный трофей со сборной, Дешам все-таки вернул Бензема в состав «трехцветных»: слишком велико было давление со стороны болельщиков и слишком поражал Карим своим выступлением за «Мадрид».

Сначала давайте вспомним о первой причине пропуска ЧМ.

Что за дело Вальбуэна? Дело Бензема длилось 6 лет

4 ноября 2015 года Бензема был задержан в связи с расследованием дела о шантаже Вальбуэна интимным видео. Также были арестованы три мужчины, которые занимались вымогательством, и среди них предполагаемый организатор – 39-летний гражданин Франции по имени Аксель, близко знакомый с футбольными агентами, работающими в Марселе.

По данным расследования, Аксель и два его сообщника требовали от Вальбуэна 150 тысяч евро за одну интересную видеозапись. В противном случае они угрожали опубликовать ролик в интернете. Бензема не считался ни заказчиком, ни организатором – предполагается, что преступники связались с ним из-за общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна. За решеткой француз провел чуть больше суток – благодаря грамотной работе адвоката ему удалось избежать справки о запрете на выезд.

Карим прокомментировал обвинение так:

«Я должен был выступить в роли посредника и облегчить установление контакта между Матье и Каримом Зенати (еще одним фигурантом дела Вальбуэна). Расстроен, потому что мы с Зенати – очень близкие друзья. Я заботился о нем, когда он был в тюрьме и вышел на свободу.

У меня был разговор с Зенати о том, как ко всему относится Вальбуэна. Матье заявил, что не будет платить. Прибыль Зенати - это была моя цель, я не думал об этом. Я, если честно, шокирован тем, что сейчас происходит».

Обвинения не прошли мимо Карима, и он были наказан – в апреле 2016-го федерация футбола Франции приняла решение не вызывать его в сборную. В национальную команду Бензема вернулся только перед Евро-2020.

А что это за видео?

Точное содержание – тайна. Но, как утверждают СМИ, это интимное видео с участием Вальбуэна и молодой девушки.

Какова была позиция Вальбуэна?

Она постоянно менялась. В конце ноября 2015-го он говорил: «Я очень разочарован Бензема, не поступил бы так даже с самым злейшим врагом».

А в октябре 2021 года, когда всем уже хотелось как можно быстрее закрыть это дело, Матье сказал: «Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые здесь, только Карим не явился. Обидно, но что поделаешь. Мы пойдем до конца. Мы ждали этого шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы».

В этом году – злую шутку с обладателем «Золотого мяча» сыграла травма. Но некоторые источники утверждают, что с Бензема сыграла злую шутку его чрезмерная осторожность. Поясняю.

В Ла Лиге форвард «Реала» Карим Бензема лишь один раз появился на футбольном поле, начиная с 19 октября. Карим отыграл 27 минут в проходном матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1) полторы недели назад.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Официальная причина отсутствия Бензема – проблемы с мышцами бедра левой ноги. Неофициальная и широко распространенная в разных СМИ – желание сохранить себя перед чемпионатом мира в Катаре, который может стать последним крупным международным турниром в карьере 34-летнего француза. RMC Sport со ссылкой на источники из «Реала» сообщал – Бензема не имел серьезной травмы. Да, он испытывает определенный дискомфорт в мышцах бедра, но при желании мог бы спокойно играть. Просто Карим хотел поберечь себя, каким бы незначительным было его повреждение. «Это раздражает «Реал», но мы понимаем Бензема», - заявил один из источников мадридского клуба.

Позиция Бензема вполне понятна – он поставил интересы сборной Франции выше клубных. «Реал» был недоволен решением игрока, но провоцировать конфликт не хотел и простил действующему обладателю «Золотого мяча» такое поведение за предыдущую преданность клубу. Однако на подопечных Карло Анчелотти все же отразилось отсутствие форварда.

Реал потерял первое место в Ла Лиге без Бензема

Бензема, отказавшись играть, только навредил «Реалу». Команда Карло Анчелотти внезапно потеряла очки в матчах Ла Лиги с «середнячками» «Жироной» (1:1) и «Райо Вальекано» (2:3). «Барселона» при этом очки не теряла и ликвидировала отставание от мадридцев в турнирной таблице. Сейчас у «Реала» 35 очков, а у «Барсы» — на два больше. Хорошо, что в Лиге чемпионов у мадридского клуба был отрыв от конкурентов и поражение от «Лейпцига» (2:3) не привело к потере первого места в группе.

У «Реала» порой наблюдались проблемы в защите в упомянутых играх Ла Лиги, но и нападение было не на высоте. «Реал» нанес лишь два удара в створ ворот «Райо Вальекано», оба оказались результативными — отметились Лука Модрич и Эдер Милитао. Но могло быть лучше. Классического нападающего Бензема не хватало на поле. С ним «Реал» как минимум чаще попадал бы в створ ворот и в целом создавал больше моментов.

Голкипера «Жироны» мадридцы побеспокоили всего шесть раз. Слишком слабый показатель для «Реала» в домашней игре с соперником из нижней части турнирной таблицы. Команда Анчелотти могла так сыграть и с Бензема на поле, но вероятнее сценарий с победами. Карим создавал баланс в игре «Реала». В этом сезоне он сыграл 12 матчей и забил шесть голов. Команда ни разу не проигрывала, одержав 10 побед и две ничьи.

В последнем матче перед ЧМ мадридцы без Бензема обыграли дома «Кадис» (2:1), и то не без проблем, а эта команда находится в зоне вылета, на минуточку.

Карло Анчелотти решил отдельно затронуть тему с форвардом. Тренер сам признал, что игра команды стала хуже, хотя не стал винить в этом Карима:

«Уровень интенсивности, с которым мы играли во многих матчах, упал. Это очень заметно, когда ты играешь против команд, у которых нет матчей в Европе или они в принципе провели меньше игр. Бензема? Он не играет, потому что не может. Его отсутствие позволило нам использовать класс таких игроков, как Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Федерико Вальверде. Я не должен ничего говорить критикам Карима. Прежде всего, это хуже для него самого – он приедет на чемпионат мира, не сыграв достаточного количества минут, чтобы быть в лучшей форме. Я не верю в то, что он не играет специально. Это не серьезная проблема. Меня ничто не беспокоит, он не сможет помочь команде, но пытался. Он не смог вернуться в команду из-за дискомфорта, но в этом нет ничего страшного. Карим пригодится нам после чемпионата мира».

Как бы то ни было, поведение Карима точно нельзя назвать образцом профессионализма. К примеру, он принял приглашение «Лиона» на матч с «Ниццей» в чемпионате Франции, оставив расположение «Реала», хотя у него же была травма. Нападающий стал известен благодаря «Лиону» и решил продемонстрировать свою награду – «Золотой мяч» – болельщикам бывшего клуба перед стартовым свистком на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Хотя за день до этого «Реал» не справлялся в игре с «Кадисом» и очень нуждался в помощи Бензема.

Очевидно, что Анчелотти не хотел провоцировать конфликт перед перерывом на ЧМ. «Реал» ушел на паузу с относительно хорошим результатом, даже несмотря на потерю лидерства в Ла Лиге, а об остальном тренер будет думать потом.

Но поведение форварда еще раз подтверждает, что он бережет себя для ЧМ-2022. Отсутствие комментариев француза на эти обвинения показало, что ему нечего было возразить.

Однако Бензема для «Реала» гораздо важнее, чем для сборной Франции

Еще больше поводов критиковать Бензема появляется при рассмотрении заявки с игроками сборной Франции. Для национальной команды он даже близко не так важен, как для «Реала». Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») – форварды, включенные в заявку французов.

Бензема – номинально вторая атакующая опция после Мбаппе, но в случае травмы первого Карима спокойно смогут заменить Жиру и Гризманн. Оливье – игрок похожего плана, который сейчас находится в великолепной форме и в нынешнем сезоне проявляет себя не хуже Карима.

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама нет к Бензема никаких претензий. Странно было бы услышать от него другие слова. Очень редко ради сборной звездные футболисты действуют с целью навредить клубу.

«Бензема будет с нами, несмотря на повреждение. Его травма – следствие того, что он провел слишком много матчей за короткое время. Это повлияло на него. Я верю, что он сделает все возможное, чтобы быть готов к матчу Франции с Австралией 22 ноября. Карим понимает значение чемпионата мира. Я не считаю, что он бережет себя и потому не хотел играть за «Реал». Бензема просто не готов. Но он подготовится», – заявил Дешам.

Жаль, но похоже, что такая осмотрительность только навредила игроку. Хотелось, как лучше, а вышло, как всегда. В любом случае очень жаль, что Бензема не сыграет на этом чемпионате мира. Это, пожалуй, последняя цель, которой он еще не достиг. Никто не знает, что будет через 4 года и сыграет ли Бензема на следующем ЧМ. Так что этот шанс упускать было нельзя…

Травмы игроков превратились в огромную проблему для чемпионов мира. Турнир в Катаре пропустят Поль Погба и Н'Голо Канте. На тренировке перед ЧМ-2022 получил повреждение и выпал из заявки Кристофер Нкунку. Кроме того, по индивидуальной программе занимается Рафаэль Варан, состояние которого также вызывает опасения.

Врач сборной Франции Франк Ле Галль признавался в интервью для RMC Sport: «Если вообще говорить о ситуации с повреждениями в контексте сборной Франции, то из 50 игроков, которые могли быть в нашей заявке на чемпионат мира, у нас за последние месяцы было более 10 травмированных. Это очень много! Чаще выбывали три-пять игроков. Но в этом году – огромное количество. Я не помню столько травмированных с тех пор, как присоединился к сборной Франции».

Интересно, как проявят себя нынешние чемпионы мира в этом году.