Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Мексики и Польши.

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Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.