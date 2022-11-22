Чемпионат мира22 ноября 2022, 00:07 | Обновлено 22 ноября 2022, 00:24
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Мексика – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 18:00 поединок Мундиаля-2022
22 ноября 2022, 00:07 | Обновлено 22 ноября 2022, 00:24
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Мексики и Польши.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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