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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:57
1395
0

ВИДЕО. Как учил Фонсека. Сын президента после паса Пулишича забил за США

Уэльс пропустил под конец первого тайма

21 ноября 2022, 21:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:57
1395
0
ВИДЕО. Как учил Фонсека. Сын президента после паса Пулишича забил за США
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

В понедельник, 21 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными США и Уэльса.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. После разрезной передачи вингера лондонского «Челси» Кристиана Пулишича форвард французского «Лилля», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, Тимоти Веа отправил мяч в ворота и вывел сборную США вперед.

Интересно то, что Тимоти является сыном бывшего футболиста и 25-го президента Либерии Джорджа Веа-старшего, который является обладателем Золотого мяча 1995 года.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.

Отметим, что ранее также завершился матч Англии и Ирана, которые вместе с США и Уэльсом попали в группу В.

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Источник Sport.ua
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