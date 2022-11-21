ВИДЕО. Как учил Фонсека. Сын президента после паса Пулишича забил за США
Уэльс пропустил под конец первого тайма
В понедельник, 21 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными США и Уэльса.
Счет в матче был открыт на 36-й минуте. После разрезной передачи вингера лондонского «Челси» Кристиана Пулишича форвард французского «Лилля», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, Тимоти Веа отправил мяч в ворота и вывел сборную США вперед.
Интересно то, что Тимоти является сыном бывшего футболиста и 25-го президента Либерии Джорджа Веа-старшего, который является обладателем Золотого мяча 1995 года.
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.
Отметим, что ранее также завершился матч Англии и Ирана, которые вместе с США и Уэльсом попали в группу В.
⚡️ It was coming... #USA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JAzgiwv76V— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская спортсменка опубликовала новые фотографии в своем Instagram
Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ