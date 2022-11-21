Тики-така по-английски. Англия установил уникальный рекорд на ЧМ
Шестой гол англичан был забит после 35 передач
В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.
Помимо голевой феерии, которую устроили англичане, они также отметились уникальным достижением. Шестой мяч, который забил вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, был отправлен в ворота Ирана после 35 передач.
Отметим, что Англия и Иран попали в группу В на этом мундиале. Вместе с ними также сыграют сборные США и Уэльса. Следующий матч англичане проведут против американцев. Игра состоится 15 ноября в 21:00 по Киеву.
35 - Il y a eu 35 passes sur l'action menant au 6e but de l'Angleterre, inscrit par Jack Grealish, soit un record pour un but marqué en Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966). Construction. pic.twitter.com/ShanPu2gXZ— OptaJean (@OptaJean) November 21, 2022
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