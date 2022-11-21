Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тики-така по-английски. Англия установил уникальный рекорд на ЧМ
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:38 |
908
0

Тики-така по-английски. Англия установил уникальный рекорд на ЧМ

Шестой гол англичан был забит после 35 передач

21 ноября 2022, 21:38 |
908
0
Тики-така по-английски. Англия установил уникальный рекорд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.

Помимо голевой феерии, которую устроили англичане, они также отметились уникальным достижением. Шестой мяч, который забил вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, был отправлен в ворота Ирана после 35 передач.

Отметим, что Англия и Иран попали в группу В на этом мундиале. Вместе с ними также сыграют сборные США и Уэльса. Следующий матч англичане проведут против американцев. Игра состоится 15 ноября в 21:00 по Киеву.

По теме:
США – Уэльс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Луи ВАН ГАЛ: «Я ожидал, что мы победим»
ВИДЕО. Как учил Фонсека. Сын президента после паса Пулишича забил за США
Джек Грилиш сборная Англии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Иран рекорд чемпионат мира по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 21 ноября 2022, 16:25 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Футбол | 21 ноября 2022, 15:57 32
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес

Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ

ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды
Футбол | 21.11.2022, 19:54
ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды
ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Футбол | 21.11.2022, 19:25
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 17:55
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 22
Футбол
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
20.11.2022, 06:50
MMA
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
20.11.2022, 01:10 2
Футбол
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности