Чемпионат мира21 ноября 2022, 22:03 |
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США – Уэльс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
21 ноября 2022, 22:03 |
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Сегодня, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играет с Уэльсом. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Стартовые составы:
США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент
Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 – Веа, 36-я минута:
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