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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 22:03 |
1762
0

США – Уэльс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

21 ноября 2022, 22:03 |
1762
0
США – Уэльс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играет с Уэльсом. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стартовые составы:

США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Веа, 36-я минута:

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Источник Sport.ua
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