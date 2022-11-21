Чемпионат мира21 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:17
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Сенегал – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2022
21 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:17
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В эти минуты проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.
Команды попали в группа А. Ранее свой матч в этой группе завершили команды Катара и Эквадора, где представители Южной Америки уверенно обыграли соперников со счетом 2:0.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию противостояния Сенегала и Нидерландов.
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