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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:17
1407
0

Сенегал – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2022

21 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:17
1407
0
Сенегал – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Команды попали в группа А. Ранее свой матч в этой группе завершили команды Катара и Эквадора, где представители Южной Америки уверенно обыграли соперников со счетом 2:0.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию противостояния Сенегала и Нидерландов.

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Источник Sport.ua
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