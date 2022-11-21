В эти минуты проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Команды попали в группа А. Ранее свой матч в этой группе завершили команды Катара и Эквадора, где представители Южной Америки уверенно обыграли соперников со счетом 2:0.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию противостояния Сенегала и Нидерландов.